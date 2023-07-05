غادرت منزلها مع طفلتها منذ أكثر من أسبوع ولم تعدّ.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:- خديجة محمد الرفاعي (مواليد عام 1986، سورية الجنسية)التي غادرت بتاريخ 27-06-2023 منزلها الزوجي الكائن في بلدة عرسال -مخيّم البراء مصطحبة معها طفلتها البالغة من العمر 8 أشهر ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة عرسال في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 230036-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.