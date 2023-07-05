Advertisement

لبنان

غادرت منزلها مع طفلتها منذ أكثر من أسبوع ولم تعدّ.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
05-07-2023 | 12:05
A-
A+
Doc-P-1084568-638241809642070546.jpg
Doc-P-1084568-638241809642070546.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:

- خديجة محمد الرفاعي (مواليد عام 1986، سورية الجنسية)
Advertisement

التي غادرت بتاريخ 27-06-2023 منزلها الزوجي الكائن في بلدة عرسال -مخيّم البراء مصطحبة معها طفلتها البالغة من العمر 8 أشهر ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة عرسال في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 230036-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:56 | 2023-07-05
14:37 | 2023-07-05
14:31 | 2023-07-05
14:23 | 2023-07-05
14:15 | 2023-07-05
14:04 | 2023-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website