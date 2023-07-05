قتيلان في برج البراجنة والتوتر يسود في المنطقة.. وفيديو متداول للقاتل المشتبه به (صور)

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع عملية اطلاق نار على شخصين أمام المدخل الشرقي لمخيم برج البراجنة، ما أدى الى وفاتهما.

وفي التفاصيل انّه في تمام السادسة مساء، وتحديدا في منطقة برج البراجنة- شارع العنان على أطراف المخيم، أقدم المدعو علي س. على إطلاق النار بإتجاه كل من حكمت ع. والمدعو محمد ع. (من الجنسية الفلسطينية ومن سكان مخيم برج البراجنة)، ما أدى الى مقتلهما، وذلك على خلفية اشكال قديم بين العائلتين.

وبحسب المعلومات الاولية فانّه تم القاء القبض على المتهم بجريمة مخيم برج البراجنة.

وتم تداول مقطع فيديو للشخص المشتبه به بجريمة القتل لحظة القاء القبض عليه من قبل مخابرات الجيش.

فيديو متداول للشخص المشتبه به في جريمة برج البراجنة لحظة القبض عليه pic.twitter.com/rQKpdkn4jZ — Lebanon 24 (@Lebanon24) July 5, 2023 Advertisement

وتسود حالة من التوتر في المنطقة، فيما يتواجد الجيش بشكل مكثف للوقوف على خلفيات الحادثة.

وفي وقت لاحق، قام مجهولون باحراق منزلين لعائلة القاتل في مخيم برج البراجنة إثر مقتل حكمت ع.