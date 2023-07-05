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لبنان

قتيلان في برج البراجنة والتوتر يسود في المنطقة.. وفيديو متداول للقاتل المشتبه به (صور)

Lebanon 24
05-07-2023 | 12:28
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع عملية اطلاق نار على شخصين أمام المدخل الشرقي لمخيم برج البراجنة، ما أدى الى وفاتهما. 
 
وفي التفاصيل انّه في تمام السادسة مساء، وتحديدا في منطقة برج البراجنة- شارع العنان على أطراف المخيم، أقدم المدعو علي س. على إطلاق النار بإتجاه كل من حكمت ع. والمدعو محمد ع. (من الجنسية الفلسطينية ومن سكان مخيم برج البراجنة)، ما أدى الى مقتلهما، وذلك على خلفية اشكال قديم بين العائلتين. 
 
وبحسب المعلومات الاولية فانّه تم القاء القبض على المتهم بجريمة مخيم برج البراجنة. 
 
وتم تداول مقطع فيديو للشخص المشتبه به بجريمة القتل لحظة القاء القبض عليه من قبل مخابرات الجيش.
 
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وتسود حالة من التوتر في المنطقة، فيما يتواجد الجيش بشكل مكثف للوقوف على خلفيات الحادثة. 
 
وفي وقت لاحق، قام مجهولون باحراق منزلين لعائلة القاتل في مخيم برج البراجنة إثر مقتل حكمت ع. 
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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