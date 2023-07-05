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لبنان
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
05-07-2023
|
13:50
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم على تسعيرته التي تتراوح ما بين 91000 و91400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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