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لبنان

في البقاع.. كبتاغون وحشيشة داخل أنابيب حديدية!

Lebanon 24
05-07-2023 | 13:28
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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أنه "بتاريخ 5/7/2023، ضبطت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في سهل طليا ــ البقاع شاحنة محملة بنحو 3.5 مليون حبة كبتاغون وكمية من حشيشة الكيف تم إخفاؤها داخل أنابيب حديدية.
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كما دهمت قوة من الجيش في بلدة مقنة - البقاع منزل المواطن (ع.م.) المطلوب لارتكابه جريمة السلب بقوة السلاح وأوقفته، وضبطت سيارة رباعية الدفع وأسلحة حربية وكمية من الذخائر.

كذلك، أوقفت المواطن (ح.م.) لاعتراضه عمل العناصر.


وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
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