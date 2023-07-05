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لبنان

بيان للجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
05-07-2023 | 14:23
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أعلنت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان في بيان، انه "بعد الاستفسارات العديدة من قبل المتعاقدين في منطقتي النبطية والجنوب لقبض مستحقات الفصل الثاني، أجرى وزير التربية اتصالاته واكدت وزارة المالية ان الـ26 مليار التي نقلت من الاحتياطي بموجب المرسوم 11565 سوف تدخل غدا الى النظام المالي، وبالتالي يمكن حجزها وتصفيتها وارسال الجداول الى مديرية الصرفيات اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل".
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