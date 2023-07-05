الخطوة الأولى بدأت

بدأت الخطوة الأولى من تعهدات مسؤول نقدي حول ما يعتزم فعله من خلال تعديلات على تعاميم معمول فيها قبل مغادرته منصبه في الأسابيع القليلة المقبلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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