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لبنان
السوق العقاري ينشط مجدّداً
Lebanon 24
05-07-2023
|
17:30
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ينشط السوق العقاري مجدداً في مختلف المناطق بعد جمود مسبق، وتلا فترة كورونا بين انشاءات جديدة ومبيعات بأسعار معقولة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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