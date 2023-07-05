Advertisement

لبنان

تشغيل مطار القليعات على نار حامية

Lebanon 24
05-07-2023 | 22:48
A-
A+
Doc-P-1084669-638242195553697920.jpg
Doc-P-1084669-638242195553697920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": أحزان" الشمال على تنوّعها حملها أول من أمس وفد من "كتلة الاعتدال الوطني" التي تضم كما هو معلوم عشرة نواب يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي والطائفي الشمالي، إلى السرايا الحكومية. وعلى مدى ما يزيد عن ساعة ونصف الساعة نقل أعضاء الوفد إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كل مطالب الشمال وشجونه وما أكثرها، مركزين خصوصاً على القضايا التي ينطبق عليها صفة الإنماء، والتي برأيهم ليست من الصنف التعجيزي ولا تحتاج إلى جهد استثنائي وموازنات ضخمة بل إلى همّة وحسم وعزيمة من المسؤولين المعنيين لأن دراساتها الأولية منجزة وقابعة في الأدراج.
Advertisement
يقول عضو الوفد سجيع عطية لـ"النهار":كان طبيعياً أن نثير مع دولته الكثير من القضايا، لكن آثرنا أن نركّز معه على قضية تشغيل مطار القليعات. ومدخل حديثنا حول هذا الأمر الحيوي كان أن كل الوافدين إلى لبنان في الآونة الأخيرة قد رفعوا أصواتهم عالياً بالشكوى من الازدحام الخانق الذي يلاقونه في مطار بيروت الذي بات عاجزاً عن استقبال هذا العدد الضخم من الوافدين عبره خصوصاً في مطالع الصيف وفي الأعياد.

ولذا عرضنا ما نعرف أن الرئيس ميقاتي يعرفه ويقدّره وهو أن ثمة حلاً بسيطاً وممكناً لهذه الشكوى عبر تشغيل مطار القليعات في عكار".

ويستطرد عطية: "لا ندّعي أننا أول من يثير هذا الموضوع ويلحّ عليه، فالأكيد أن في حوزة رئاسة الحكومة أكثر من دراسة فنية أعدّتها الجهات المختصة (مجلس الإنماء، وزارة الأشغال) مبنيّة على أساس أن تشغيل هذا المطار لا يلقى اعتراض أي جهة، إذ إنه حاجة وطنية فضلاً عن أن تلك الدراسات الموضوعة بيّنت أن تشغيل هذا المطار لا يحتاج إلى جهود استثنائية وموازنات كبرى، لذا من المعيب أن تطيح الحسابات السياسية الضيقة بكل الفرص التي سنحت لتشغيل هذا المرفق الحيوي، خصوصاً أن التنفيذ يُعد برهاناً عملياً على تطبيق سياسة الإنماء المتوازن التي ينشدها الجميع وتحضر دوماً مع التأزّمات السياسية".

وهل من نتيجة لهذا الجهد؟ يجيب عطية: "نشهد بأن الرئيس ميقاتي أبدى تفهّماً واهتماماً وحماسة للمضيّ قدماً في هذا المشروع الذي يدرك مدى جدواه، واتصل على الفور بوزير الأشغال العامة علي حميّة طالباً منه تزويده بالملف التفصيلي المعد لهذا المشروع والعمل استهلالاً لتذليل كل ما يحول دون فتح مطار القليعات لاستقبال طائرات الشحن ورحلات التشارتر مقدّمة لتشغيله وفتحه أمام الطيران المدني ورحلات المسافرين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2023-07-06
01:00 | 2023-07-06
23:05 | 2023-07-05
23:03 | 2023-07-05
22:52 | 2023-07-05
22:43 | 2023-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website