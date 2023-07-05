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لبنان

هزيمة سياسية أو مخرج للتراجع؟

Lebanon 24
05-07-2023 | 22:52
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كتبت روزانا بو منصف في" النهار": يبدو ان موضوع الحوار في حد ذاته بات موضوعا جدليا لا سيما اذا كان سيكون موضوع طاولة يجلس اليها الجميع اولا انطلاقا من انه في موضوع الاستحقاق الرئاسي كما الاستحقاق الحكومي على الاقل هناك دستور يجب احترامه ولا يتم ذلك بل يتم تجاوزه او الالتفاف عليه من دون ان يعني ذلك عدم وجوب ان يتحدث جميع الافرقاء مع بعضهم. ويخشى كثر ان الانتخابات الرئاسية ستتأكد هلهلتها لان لا انتخابات ستحصل بل اتفاقات مسبقة تفرغ الانتخابات من مضمونها تماما كما كان يفعل النظام السوري . يضاف الى اطاحة مفهوم الانتخابات تكريس قاعدة عقد طاولة حوار كل ست سنوات من اجل تمرير الاستحقاق الرئاسي وتضييق هامش او قدرة القوى المسيحية على ان تكون صاحبة الرأي الاساسي في تحديد هوية الرئيس العتيد .
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يعتقد البعض على نحو استباقي ان هزيمة سياسية ستلحق بالقوى المعارضة استنادا الى ذلك حتى لو انتهت طاولة الحوار الى تخلي "حزب الله" عن مرشحه وذلك على خلفية ان انتصار المعارضة سيكون شكليا فحسب وليس جوهريا. اذ ان طاولة الحوار ستعطي الحزب ما يريده ليس من حيث انعقادها بل من حيث الضغوط من اجل انهاء الفراغ من جهة والضغوط الفئوية مع وجود سلاح ليس موجودا على الطاولة ولكنه موجود رغم ذلك . يضاف الى ذلك ان اي مرشح محتمل للرئاسة وكل من طرح اسمه على نحو جدي تحاوروا ويتحاورون مع الحزب وعبر كل واحد منهم عن مفهومه او مقاربته ولو على نحو ضمني لجهة طمأنة الحزب بانه لن يطعن في الظهر بناء على الشعار الذي برره الحزب لدعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه . وبحسب لقاءات للديبلوماسيين المعنيين مع المرشحين ولو من باب التعارف فان هؤلاء لم يلمسوا اي قابلية لدى اي منهم لمواجهة الحزب بل على العكس بدت اتجاهات لطمأنته الى ان لا تغيير في المشهد السياسي عملانيا اي لا مس بسلاحه ولا غطاء خارجيا من اي نوع كان اقله في المدى المنظور ازاء موضوع الحزب . فمع ان الاخير خسر تحالفه المسيحي مع التيار العوني كما خسر الاكثرية في المجلس النيابي ، فهو كقوة مسلحة يضع سلاحه على الطاولة وان كان لا يستخدمه على نحو مباشر فضلا عن تحكمه في الحصة الشيعية بالكامل في مجلس النواب ومجلس الوزراء ولا سيما ان نبيه بري الغى كل تمايز له مع الحزب ايا يكن بسيطا ، لا بل تقدمه في مراحل او محطات عدة واصبح معه فصيلا واحدا تقريبا .
 
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