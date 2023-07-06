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لبنان

حادثة القرنة السوداء: مصدر طبي عسكري يحسم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-07-2023 | 01:30
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لفت مصدر اداري مطلع على الحادثة الأمنية التي حصلت في منطقة "القرنة السوداء" الى ان مصدرا طبيا عسكريا حسم الجدل بشأن المسافة التي اطلقت منها الرصاصة التي اودت بحياة هيثم طوق.
وقال" المؤكد ان الرصاصة انطلقت من مسافة بعيدة، وأن نظرية انها قريبة لا تمت للحقيقة بصلة ،فيما التحقيقات تتركز  اليوم على مسافة اطلاق الرصاصة من بُعد.
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 وتابع المصدر ان التحقيقات تسير بالإتجاه الصحيح ، وبمنهجية قضائية متزنة من دون اي تدخلات سياسية او غيرها ، وان عملية تقاطع المعلومات والإفادات تقدمت كثيراً لترسم السيناريو الحقيقي والأكثر واقعية لما حصل ، بالرغم ان مسرح الجريمة اي "القرنة السوداء" من اصعب الأماكن لعمل الأجهزة الأمنية والقضاء ، كونها جرداء متشعبة المسالك والطرقات الترابية وبعيدة كل البعد عن اي مكان قد تكون فيه كاميرات مراقبة او ما شابه".
وقال" الإتكال في التحقيق على الأدلة القليلة وحسن تقاطع الإفادات والأقوال وحتى الأتصالات"، وختم بالتأكيد" أن  المعنيين بالتحقيق،  ولو طال الوقت قليلاً، سوف يصلون الى الحقيقة في مقتل الشابين هيثم ومالك طوق".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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