28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حادثة القرنة السوداء: مصدر طبي عسكري يحسم
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-07-2023
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت مصدر اداري مطلع على الحادثة الأمنية التي حصلت في منطقة "القرنة السوداء" الى ان مصدرا طبيا عسكريا حسم الجدل بشأن المسافة التي اطلقت منها الرصاصة التي اودت بحياة هيثم طوق.
وقال" المؤكد ان الرصاصة انطلقت من مسافة بعيدة، وأن نظرية انها قريبة لا تمت للحقيقة بصلة ،فيما التحقيقات تتركز اليوم على مسافة اطلاق الرصاصة من بُعد.
Advertisement
وتابع المصدر ان التحقيقات تسير بالإتجاه الصحيح ، وبمنهجية قضائية متزنة من دون اي تدخلات سياسية او غيرها ، وان عملية تقاطع المعلومات والإفادات تقدمت كثيراً لترسم السيناريو الحقيقي والأكثر واقعية لما حصل ، بالرغم ان مسرح الجريمة اي "القرنة السوداء" من اصعب الأماكن لعمل الأجهزة الأمنية والقضاء ، كونها جرداء متشعبة المسالك والطرقات الترابية وبعيدة كل البعد عن اي مكان قد تكون فيه كاميرات مراقبة او ما شابه".
وقال" الإتكال في التحقيق على الأدلة القليلة وحسن تقاطع الإفادات والأقوال وحتى الأتصالات"، وختم بالتأكيد" أن المعنيين بالتحقيق، ولو طال الوقت قليلاً، سوف يصلون الى الحقيقة في مقتل الشابين هيثم ومالك طوق".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات إسعاف تنقل 8 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفى... ما الذي أصابهم؟
Lebanon 24
سيارات إسعاف تنقل 8 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفى... ما الذي أصابهم؟
07:55 | 2023-07-05
05/07/2023 07:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كلب ينهش صاحبه حتى الموت.. هذا ما حصل في الدكوانة (صور)
Lebanon 24
كلب ينهش صاحبه حتى الموت.. هذا ما حصل في الدكوانة (صور)
11:58 | 2023-07-05
05/07/2023 11:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيلان في برج البراجنة والتوتر يسود في المنطقة.. وفيديو متداول للقاتل المشتبه به (صور)
Lebanon 24
قتيلان في برج البراجنة والتوتر يسود في المنطقة.. وفيديو متداول للقاتل المشتبه به (صور)
12:28 | 2023-07-05
05/07/2023 12:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرش بفتاتين قاصرتين.. رمى الاولى في هذه المنطقة واغتصب الثانية
Lebanon 24
تحرش بفتاتين قاصرتين.. رمى الاولى في هذه المنطقة واغتصب الثانية
14:56 | 2023-07-05
05/07/2023 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة كبيرة... موظف مصرف اختلس الملايين فكم سرق من أموال المودعين؟
Lebanon 24
فضيحة كبيرة... موظف مصرف اختلس الملايين فكم سرق من أموال المودعين؟
05:14 | 2023-07-05
05/07/2023 05:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:33 | 2023-07-06
عصابة سرقة تقع في قبضة "المعلومات".... هذا ما اعترف به أفرادها!
03:26 | 2023-07-06
تفاصيل ما حصل في كفرشوبا صباحاً.. هلْ من صاروخٍ أُطلق فعلاً؟
03:21 | 2023-07-06
باسيل زار الكونسرفتوار: بالموسيقى ننتصر على الصعاب
03:18 | 2023-07-06
إليكم موعد صدور نتائج شهادة الاجازة الفنية!
03:15 | 2023-07-06
رئاسياً.. ما هي خطوة "المعارضة" المقبلة؟
03:00 | 2023-07-06
رؤية فرنسية جديدة لدور لبنان في المرحلة المقبلة
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
06/07/2023 10:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
06/07/2023 10:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
06/07/2023 10:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact