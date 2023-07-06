منصوري "لا يزال يدرس"

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نقلت اكثر من شخصية مقرّبة من النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري انه "لا يزال يدرس امكان توليه صلاحيات الحاكمية بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، وانه لم يحسم قراره، كما يشاع".وتقول المصادر" ان منصوري يوحي بأنه يريد صلاحيات مماثلة لصلاحيات الحاكم الاصيل والا لن يكون قادرا على احداث التغيير او على لجم ارتفاع سعر صرف الدولار".الا ان مصادر اخرى اشارت الى" ان جولات منصوري الخارجية، خصوصا زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية،توحي بأنه حسم موقفه بتولي مسؤولية الحاكمية، لكنه لا يزال يناور ولم يعط كلمة حاسمة لاحد".