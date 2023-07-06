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لبنان

قيادات فلسطينية الى لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-07-2023 | 02:15
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انتقل عدد من القيادات الفلسطينية في الايام الماضية من سوريا الى لبنان وذلك في اطار متابعة  المعركة الحاصلة في جنين والمشاركة في ادارة غرفة العمليات المشتركة.
وبحسب مصادر مطلعة " فان هناك مخاوف من تصعيد اسرائيلي تجاه سوريا واستهداف لبعض القيادات خصوصا قيادات الجهاد الاسلامي الذي ينشط بشكل كبير في الضفة الغربية وجنين".
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وترى المصادر" ان انتقال قيادة الجهاد بالكامل من سوريا الى لبنان لتكون بحماية حزب الله، قد يكون امراً مطروحا في المرحلة المقبلة لكنه غير محسوم بعد ".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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