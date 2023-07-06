قيادات فلسطينية الى لبنان

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انتقل عدد من القيادات الفلسطينية في الايام الماضية من سوريا الى لبنان وذلك في اطار متابعة المعركة الحاصلة في جنين والمشاركة في ادارة غرفة العمليات المشتركة.وبحسب مصادر مطلعة " فان هناك مخاوف من تصعيد اسرائيلي تجاه سوريا واستهداف لبعض القيادات خصوصا قيادات الجهاد الاسلامي الذي ينشط بشكل كبير في الضفة الغربية وجنين".وترى المصادر" ان انتقال قيادة الجهاد بالكامل من سوريا الى لبنان لتكون بحماية حزب الله، قد يكون امراً مطروحا في المرحلة المقبلة لكنه غير محسوم بعد ".