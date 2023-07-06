بعد استقراره أمس.. على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 91300 و91500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس، ما بين 91000 و91400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.