Advertisement

لبنان

بعد استقراره أمس.. على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
06-07-2023 | 01:49
A-
A+
Doc-P-1084723-638242303695954206.jpeg
Doc-P-1084723-638242303695954206.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 91300 و91500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس، ما بين 91000 و91400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement

مواضيع ذات صلة
ضخّ الدولارات النقدية مستمر... لكبح جماح سعر الصرف
lebanon 24
06/07/2023 13:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الآن... ما هي تسعيرة الدولار؟
lebanon 24
06/07/2023 13:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
lebanon 24
06/07/2023 13:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة ستُنعش لبنان مالياً.. هكذا ستدخل الدولارات من الخارج
lebanon 24
06/07/2023 13:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الدولار

سعر الصرف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:25 | 2023-07-06
05:31 | 2023-07-06
05:05 | 2023-07-06
04:30 | 2023-07-06
05:00 | 2023-07-06
06:00 | 2023-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website