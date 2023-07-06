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لبنان

عبدالله: هذا القانون الانتخابي قد ينتج عشرات قرنة سوداء

Lebanon 24
06-07-2023 | 02:15
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غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر": "يجب أن نعي جميعا، بأن هذا القانون الانتخابي الطائفي والمذهبي المتقوقع، قد ينتج عشرات قرنة سوداء. العزاء للشهداء والسلام لأهلنا في بشري والضنية. لنحتكم  جميعا الى القضاء والدولة".
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