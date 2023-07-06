ملفّ أعاد عون إلى الشاشة

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رأى مصدرٌ سياسي من "قوى الثامن من آذار" أنّ الإطلالة الأخيرة لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون يوم أمس لم تكن لتحصل لولا ملف التدقيق الجنائي الذي برز إلى الواجهة مجدداً، وأضاف: "لا شيء يمكن لعون التحدث به سوى التدقيق الجنائي الذي لم يُنجز بعد، وكأنه الإنجاز الوحيد الذي يسعى التيار الوطني الحر للتغني به".وشدد المصدر على أن حديث عون عن المنظومة واتهامها بالفساد لا يعفي أبداً فريقه السياسي من المسؤولية، سائلاً: "هل سيقول عون إن تياره كان من المسؤولين عن الضياع في وزارة الطاقة؟ هل سيعترف بذلك؟ الانتقائية ليست مطلوبة، وحينما يتم الحديث عن المنظومة فيجب تسميتها".