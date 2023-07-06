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لبنان

عن "صيرفة".. ماذا كشف خبيرٌ إقتصاديّ؟

Lebanon 24
06-07-2023 | 02:21
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قالَ الخبير الإقتصادي نسيب غبريل إنّ المجلس المركزي في مصرف لبنان هو من اتّخذ قرار تعديل التعميم رقم 158 وألغى السحوبات بالليرة اللبنانيّة. 
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أشار غبريل إلى أنّ صندوق النقد الدّولي يُصرّ على أن تكون موازنة العام 2023 على سعر صرفٍ واقعي، موضحاً أن سعر صرف "صيرفة" هو السعر الأكثر واقعية.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أصدر، أمس الأربعاء، قراران جديداً ويتعلقان بالتعميمين السابقين 151 و 158. 

وبموجب ما صدر يوم أمس عن مصرف لبنان، فقد جرى تمديد العمل بالتعميم رقم 151 حتى 31/12/2023، ما يعني أن السحوبات من الحسابات المصرفية المقوّمة بالدولار ستستمرّ على أساس سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار الواحد، على ألا تتجاوز السحوبات الشهرية 1600 دولار للحساب الواحد. 

أمّا في ما خصّ التعميم 158، فقد تمّ تعديله بموجب قرار مصرف لبنان أمس. ففي السابق، كان هذا التعميم يسمح للمستفيد منه بسحب مبلغ من وديعته قوامه 400 دولار "فريش" و 400 دولار بالليرة اللبنانية على سعر صرف 15 ألف ليرة. إلا أنه وبعد التعديل الذي أعلنه حاكم البنك المركزي، أمس، فإنه باتت الإستفادة محصورة حصراً بـ300 دولار "فريش" مع عدم وجود إمكانية مُجدداً لسحب 400 دولار بالليرة على أساس سعر صرف الـ15 ألفاً. 

يُشار إلى أنّ سقف السحوبات إستناداً لهذا التعميم لا يجب أن يتجاوز الـ3600 دولار سنوياً. 

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