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لبنان
صوت انفجار قوي في القلمون... ما القصة؟
Lebanon 24
06-07-2023
|
02:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع صوت انفجار قوي في منطقة القلمون.
وتبيّن ان الصوت ناتج عن انفجار اطار شاحنة على اوتوستراد القلمون.
وتسبب انفجار الاطار بزحمة سير خانقة في المحلة المذكورة، واقتصرت الاضرار على الماديات.
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القلمون
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