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لبنان

إليكم موعد صدور نتائج شهادة الاجازة الفنية!

Lebanon 24
06-07-2023 | 03:18
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 أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في بيان، أن "كل اعمال التصحيح والتدقيق وإدخال العلامات العائدة لشهادة الاجازة الفنية قد انتهت، وبناءً عليه، سوف تصدر النتائج العائدة لتلك الشهادات يوم الخميس الواقع فيه 6 تموز 2023 عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا. 
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ودعت الطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين: 
Results.vte.gov.lb
Results.vte-gov.com  
المصدر: الوكالة الوطنية
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