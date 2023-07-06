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لبنان

باسيل زار الكونسرفتوار: بالموسيقى ننتصر على الصعاب

Lebanon 24
06-07-2023 | 03:21
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 زار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس في مكتبها في الكونسرفتوار في سن الفيل برفقة النائب امل ابو زيد وغسان خوري.

أتت الزيارة بحسب بيان صدر عن المكتب الاعلامي للكونسرفتوار ، "في سياق التعرف على الاستراتيجية التي وضعتها القواس وتعمل على تطبيقها منذ تسلمها مهامها  كرئيسة، وهي خطة النهوض بالمؤسسة في كامل مندرجاتها والتي أعلنت عنها سابقاً في مناسبات مختلفة، وكذلك من اجل المساهمة من خلال موقع النائب باسيل في دعم الكونسرفتوار من منطلق تفعيل الدور الثقافي والموسيقي للمعهد في خطة النهوض الوطنية، ولاسيما من خلال توجه الكونسرفتوار إلى مدّ جسور دبلوماسية وموسيقية، لتشكّل رابطاً لبناء دعم مالي واقتصادي وصولًا الى اقتصاد منتج للمعهد الوطني".
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اضاف البيان: "أحد أبرز الأهداف في هذه الاستراتيجية هو الانتشار اللبناني في الخارج، وذلك للوصول الى بناء شبكة أصدقاء في العالم. هذه الشبكة التي سيكون للبنانيين المنتشرين دور كبير فيها الى جانب الدول الأخرى. وفي هذا الجانب وضع باسيل امكاناته وطاقاته خارج لبنان في سبيل أن تكون حاضنة للكونسرفتوار وتساهم في رفع اسم لبنان عالياً".

تابع: "كما تم البحث في اولوية استرداد الأوركسترات الوطنية التي سيكون لها شأن كبير، وتحديداً بعد افتتاح المعلم الموسيقي الثقافي الفريد والأهم في المنطقة وهو الكونسرفتوار الوطني الجديد في الضبية، المقدم كهبة من الدولة الصينية، الذي سيتم افتتاحه قريباً وهو بحاجة الى رعاية استثنائية وتمويل خاص لناحية تشغيله وصيانته بأقسامه وقاعاته الأوركسترالية، والأهم من ذلك من ناحية الإنتاج الموسيقي الذي سيقام من خلال الأوركسترات اللبنانية والاوركسترات التي سيستضيفها الكونسرفتوار".

كما تطرق باسيل والقواس الى فرع الكونسرفتوار في البترون، الذي كان لباسيل دور في افتتاحه منذ أعوام، وضرورة تطوير هذا الفرع من حيث الموسيقى وتحديث المبنى. كما ستكون هناك زيارة للبترون تحدد على أساسها إقامة الحفلات الموسيقية مع طلاب الكونسرفتوار عموما وطلاب الفرع خصوصا".

وتم التطرق إلى الإنجازات التي حققتها القواس خلال عام من توليها رئاسة المعهد، ولا سيّما إصدار المراسيم الخاصة بالرواتب وحقوق الموظفين والأساتذة، بجهد كبير من القواس وبدعم من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، وجهود وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل. كما تم التطرق إلى أبرز الإنجازات التي استطاعت القواس تحقيقها، وهي العودة لأول مرة إلى التعليم الحضوري بعد توقفه والتحوّل إلى الدراسة عن بعد منذ جائحة كورونا في العام 2019.

واشار البيان الى ان باسيل حضر جزءاً من التدريبات الموسيقية وعزف الطلاب، التي كانت تقام في القاعة وكان له كلمة جاء فيها: "نهنئكم على جهودكم المثمرة، وخصوصاً بعد الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان. ولكن هذا قدر اللبناني، فاللبناني والموسيقى يتكاملان مع بعضهما البعض، وهذه معركة صمود الفن اللبناني، وان شاء الله بالموسيقى ننتصر على كل الصعاب، والكونسرفتوار ينشر الموسيقى والفرح بين اللبنانيين. مع تمنياتي لكم بالنجاح وانتشار أكبر لفروع الكونسرفتوار. هذه هي الموهبة اللبنانية وهذا هو التألق اللبناني".  
المصدر: الوكالة الوطنية
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