تفاصيل ما حصل في كفرشوبا صباحاً.. هلْ من صاروخٍ أُطلق فعلاً؟

يُخيّم هدوءٌ حذرٌ على منطقة كفرشوبا - جنوب لبنان، عقب حادثة إطلاق صاروخ من المنطقة صباح اليوم الخميس باتجاه الأراضي الفلسطينية المُحتلّة.

ونقل "لبنان24" عن مصادر مُتابعة قولها إنَّ الصاروخ أُطلِق من محلّة بسطرة الواقعة بين كفرشوبا والماري وسقط جنوب الوزاني. وإثر ذلك، ردّ الجيش الإسرائيليّ بإطلاق قذيفة واحدة نحو المكان الذي أُطلق منه الصاروخ.

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من جهتها، ذكرت قناة "العربيّة" أنّ صاورخاً واحداً على الأقل أُطلق من لبنان باتجاه "إسرائيل"، مشيرةً إلى أنّ الجيش اللبناني ينفذ إنتشاراً في كفرشوبا بحثاً عن منصات إطلاق صواريخ من جهة، ولمعرفة مصدر الصاروخ الذي أُطلق من جهة أخرى.

"اليونيفيل" والجيش الإسرائيلي ينفيان



في المقابل، قال مصدرٌ في قوات "اليونيفيل" الدولية عبر قناة "العربية" إنه لم يجرِ رصدُ إطلاق أي صواريخ من لبنان حتى الآن، وقال: "نرجح أن ما حدث هو انفجار لغم قديم".

بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مسؤول عسكري قوله إنهُ لم يتم إطلاق صاروخٍ من لبنان، وما جرى هو إنفجار لأحد الألغام.





