بعد ظهر السبت... هذا ما سيحصل بحال الطقس!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الجبلية ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية حيث تسوء معها الرؤية وتنشط الرياح أحيانا.وجاء في النشرة الاتي :-الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل اللبناني ونسبة رطوبة مرتفعة بينما تنخفض في المناطق الجبلية وتكون مرتفعة نسبيا في المناطق الداخلية، ومن المتوقع ان يتقلب محليا اعتبارا من بعد ظهر يوم السبت بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود يؤدي الى امطار متفرقة .ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح بين 24 و32 درجة مئوية في بيروت.-الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل ، مع نشاط للهواء و انخفاض في نسبة الرطوبة مما يساهم بالحد من الشعور بالحر على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات.الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الجبلية ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية حيث تسوء معها الرؤية وتنشط الرياح أحيانا.السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر، تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية اعتبارا من المساء.الأحد: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، ويتوقع هطول بعض الامطار بشكل متفرق خلال النهار في المناطق الشمالية ورياح ناشطة احيانا.