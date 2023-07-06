في إطار إطلاق برنامج الحج الديني في الديمان - قنوبين.. افتتاح درب البطريرك الراعي

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تمتد هذه الدرب شرقاً الى أهم معالم الوادي، موقع مار سركيس، البيزنطي النمط العمراني، والمحتضن مغارة الجماجم حيث رفات شهداء المجزرة التي ارتكبها المماليك، وقتلوا فيها أبناء كفرصارون ( الديمان)، ورموهم خلال هجومهم المعروف على جبة بشري عام 1282 . افتتحت في 2 تموز الحالي "درب البطريرك الراعي" القائمة في نطاق الكرسي البطريركي في الديمان في سياق اطلاق برنامج الحج الديني في الديمان- قنوبين، وتتميز بمجموعة معالم بارزة ذات صلة مباشرة بتاريخ وروحانية الوادي المقدس، كما تتصل بمكتبة الوادي المقدس، وتجرى عليها تحسينات عمرانية تحفظ خصوصيتها ورمزيتها ضمن عناية المكتبة بالارث الروحي والثقافي المتعلق بتراث الوادي.تمتد هذه الدرب شرقاً الى أهم معالم الوادي، موقع مار سركيس، البيزنطي النمط العمراني، والمحتضن مغارة الجماجم حيث رفات شهداء المجزرة التي ارتكبها المماليك، وقتلوا فيها أبناء كفرصارون ( الديمان)، ورموهم خلال هجومهم المعروف على جبة بشري عام 1282 .

وبعد أعمال التأهيل والتنظيف ووضع آرمات الدلالة والإرشاد، تم رفع صليب على إحدى صخور الدرب المشرفة مباشرة على عمق الوادي، مقابل أرز الرب، علو الصليب خمسة أمتار ومداه العرضي متران ونصف المتر . جهز بجهاز إنارة ليلية ، فيضيء متلألئاً ناشراً من قاديشا، حيث " طلّ النور" أنواره على العالم .