حريق كبير في كسروان أتى على مساحات من الأعشاب والأشجار

إندلع فجر اليوم حريق كبير في بلدة المعيصرة- كسروان أتى على مساحات من الأعشاب اليابسة والأشجار الحرجية.



وتمكنت فرق الإطفاء في الدفاع المدني بعد جهود مضنية من إخماد الحريق بعدما استمر لساعات.

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