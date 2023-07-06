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لبنان

توترٌ كبير في الجنوب.. قصفٌ إسرائيليّ يطالُ خراج كفرشوبا بعد إطلاق صاروخ

Lebanon 24
06-07-2023 | 05:05
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قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا، وذلك رداً على عملية إطلاق صاروخٍ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
 
وبحسب المعلومات، فإنّ القصف الإسرائيلي طال المناطق المحررة بين مزرعة السلامية وأحراج كفركمام، وقد سُجل سقوط نحو 15 قذيفة ما تسبب بنشوب حرائق.
 
وتزامن هذا القصف مع تحليقٍ مكثف للطيران الحربي فوق حاصبيا والعرقوب، في وقتٍ سُجلت استنفارٌ عالي المستوى لعناصر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في منطقة كفرشوبا وعلى طول الحدود الجنوبية.
 
وكان الجيش الإسرائيليّ أقر بإطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية، اليوم الخميس، مشيراً إلى أنها انفجرت قرب الحدود داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
وفي بيانٍ له، أكد جيش العدو أنه يقوم الآن بمهاجمة المنطقة التي تمّ إطلاق الصاروخ منها في الأراضي اللبنانية. 
 
كذلك، أكد الجيش الإسرائيلي أنهُ لا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية في أعقاب الوضع الأمني عند الحدود مع لبنان. 
 
 
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