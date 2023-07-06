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لبنان

حراك المتعاقدين: لحل معضلة مستحقات متعاقدي الجنوب والنبطية

Lebanon 24
06-07-2023 | 05:21
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 ناشد منسق "حراك المتعاقدين" حمزة منصور وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، "التدخل الفوري والجدي لدى وزير المال لحجز اعتماد ٢٣ مليار ليرة (10مليارات لمحافظة النبطية و13 مليار لمحافظة الجنوب) لصالح مستحقات متعاقدي الجنوب والنبطية - أساسي فصل ثاني الذين منعوا من قبض مستحقاتهم عن الفصل الثاني كما باقي متعاقدي المحافظات يصار إلى حجزها ودفعها".
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وطالب الحراك بـ "إنهاء هذه المعضلة ودفع المستحقات في مدة زمنية أقصاها الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى أن "وزارة المال ستكون وجهة للاعتصام المفتوح واغلاقها من المتعاقدين  إذا لم تحل هذه المظلمة الأسبوع المقبل".
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