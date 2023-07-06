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لبنان

من اتّهمت "إسرائيل" بإطلاق القذائف من لبنان؟

Lebanon 24
06-07-2023 | 05:46
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أفادت "سكاي نيوز" عن مسؤول أمنيّ إسرائيليّ قوله، إنّ "منظمات فلسطينية تقف وراء إطلاق قذائف من لبنان ردّاً على عملية جنين".
 
 
 
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