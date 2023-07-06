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لبنان

في هذه المنطقة.. تدابير سير لمدة شهر!

Lebanon 24
06-07-2023 | 06:32
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة الآتي:
 
"ستقوم إحدى الشركات المتعهدة، باستكمال أعمال تنفيذ خط الصرف الصحي الرئيسي في منطقة الضم والفرز - شارع السبينس (طرابلس)، مما سيؤدي الى منع مرور السير على الطريق الممتدة من السبينس وصولا الى سارية العلم - الكارتنغ، وتحويله الى الطرق الفرعية - شارع جامع الوفاء - نقابة المهندسين، وذلك اعتبارا من الساعة 16.00 من تاريخ اليوم 6-7-2023 ولمدة شهر تقريبا.
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يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".
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