في هذه المنطقة.. تدابير سير لمدة شهر!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة الآتي:

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"ستقوم إحدى الشركات المتعهدة، باستكمال أعمال تنفيذ خط الصرف الصحي الرئيسي في منطقة الضم والفرز - شارع السبينس (طرابلس)، مما سيؤدي الى منع مرور السير على الطريق الممتدة من السبينس وصولا الى سارية العلم - الكارتنغ، وتحويله الى الطرق الفرعية - شارع جامع الوفاء - نقابة المهندسين، وذلك اعتبارا من الساعة 16.00 من تاريخ اليوم 6-7-2023 ولمدة شهر تقريبا.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".