Advertisement

لبنان

ملتقى التأثير المدني: الأَعراف الخبيثة وطاولاتُ الحوار الفولكلوريَّة مَقتَلَةٌ لِلبنان!

Lebanon 24
06-07-2023 | 06:35
A-
A+
Doc-P-1084834-638242473893406187.jpg
Doc-P-1084834-638242473893406187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

في موقف لافت وصف  ملتقى التأثير المدني  الدعوات إلى الحوار على أنها "مغامرات تسوية تكرس الانقلاب على الدستور والسِيادة والعيش معا". وهي سعي إلى "تغيير راديكالي في الصيغة والميثاق. ولذلك  اعتبرها "خطوة فولكلورية قاتلة"، تتجاوز  كون "الدستور بوصلة إنقاذية". 
Advertisement
غرد  ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على "تويتر" فكتب: "ترسيم الحدود بين الدولة واللادولة بات يستدعي رؤية واضحة تفصيلية في كل القضايا بمنأى عن أي تدويرٍ للزوايا، أو ترقيع، أو مغامرات تسوية تكرس الانقلاب على الدستور والسيادة والعيش معا".
وأضاف الملتقى: "ما يستبطنه عناد مستبيحي لبنان بهويتِه الحضارية يبدو واضحا أنه سعي إلى تغيير راديكالي في الصيغة والميثاق عبر تجويف المؤسسات الدستورية وتسطيح الممارسات الديموقراطية وفرض أعراف خبيثة".
 ولفت إلى التحذير من أن "فرض أعراف خبيثة ليس مستجدا، فقد أتى ذلك ترهيبا وترغيبا بفوائض قُوة لا علاقة لها بأمن لبنان القومي وأمان شعبه الإنساني، وغلف ارتكاباته بطاولات حوار فولكلورية.
وانتهى الملتقى إلى القول: "أن "طاولات الحوار الفولكلورية مقتلة"، وأن "الثبات في الدستور بوصلة إنقاذية".
وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ #القضية_اللبنانية، ونشر إلى جانبها صورة مركبة لطاولة حوار حول لبنان توحي بأن " المقامرة بلبنان  أساسه حوارات تسوية خبيثة!"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:25 | 2023-07-06
05:31 | 2023-07-06
05:05 | 2023-07-06
04:30 | 2023-07-06
05:00 | 2023-07-06
06:00 | 2023-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website