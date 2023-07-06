الراعي استقبل رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية

استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في الديمان، رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف على رأس وفد من الكهنة ومجالس الرعايا ولجان الابرشية.

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وقد شكر المطران سويف البطريرك الراعي على مشاركته ورعايته الاحتفال اليوبيلي لكهنة الأبرشية في كنيسة مار مارون في طرابلس، ولمشاركته في لقاء الشبيبة الذي اقيم في القبيات عكار.

كما اطلع المطران سويف البطريرك على برنامج نشاطات لجان الابرشية والمجالس الراعوية، طالبا منحهم بركته الابوية ومتمنيا له "صيفا مباركا في ربوع الوادي المقدس".