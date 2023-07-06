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لبنان

وزير الاتصالات تابع ملف الاموال المستحقة للبلديات من عائدات الخليوي

Lebanon 24
06-07-2023 | 06:38
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 استقبل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال  المهندس جوني القرم، ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" بسام طليس ومسؤول العمل البلدي في "حزب الله"  الدكتور محمد بشير، في اطار متابعتهما لملف الاموال المستحقة للبلديات من عائدات الخليوي.
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