اليونيفيل: أجرينا اتصالات مع المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين لمنع أي تصعيد إضافيّ

بعد إطلاق قذائف من لبنان باتّجاه الأراضي المحتلة، وقيام العدوّ الإسرائيليّ بقصف الأراضي اللبنانيّة بقذائف مدفعيّة، قالت اليونيفيل "نجري تحقيقاً للتأكد من طبيعة الانفجارات التي رصدناها صباح اليوم في منطقة المجيدية جنوب لبنان".

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وأضافت "اليونيفيل" في بيان أنّ "الأصوات كانت متوافقة مع احتمال إطلاق صاروخ وقرابة الظهر رصدنا قذائف من "إسرائيل" على منطقة كفرشوبا في لبنان".

وقالت: "أجرينا اتصالات مع المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين لمنع أي تصعيد إضافي في المنطقة الحدودية".

ودعت "اليونيفيل" "الأطراف كافة إلى ضبط النفس والامتناع عن القيام بأعمال قد تفاقم الأوضاع".