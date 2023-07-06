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لبنان

وزير الدفاع استقبل السيناتور في مجلس الشيوخ الفرنسي.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
06-07-2023 | 06:58
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 التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة اليوم، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي وسكرتير لجنة الخارجية والدفاع والقوات المسلحة السيناتور جويل غاريو-مايلام.
 
 
وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما التعاون المستمر بين جيشي البلدين. 

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وأعربت السيناتور غاريو-مايلام عن ثقتها "بقدرة اللبنانيين على تجاوز الأزمة التي ترخي بثقلها على لبنان".
 
 
وأكدت "وقوف فرنسا الدائم الى جانبه في مختلف المجالات لا سيما العسكرية منها".


من جهته، نوّه وزير الدفاع بـ"الدعم الفرنسي المستمر للبنان والمبادرات الهادفة لإيجاد حلول للأزمات التي يمر بها"، مقدراً "التعاون العسكري بين البلدين ومشاركة فرنسا في اليونيفيل والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني في مجالات التدريب والتجهيز".
 
وقدّر الوزير سليم "عالياً لفرنسا وقوفها الدائم الى جانب لبنان"، مشددا على "اهمية ان يتخذ المجتمع الدولي الخطوات اللازمة لمساندة الموقف اللبناني الداعي لعودة النازحين السوريين الى بلادهم"، متمنيا على السيناتور غاريو-مايلام "التعبير عن الموقف اللبناني أمام المجتمع الدولي".
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