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لبنان
اللواء ابراهيم من جزين: مد اليد للحوار طريقنا للخروج الى الضوء
Lebanon 24
06-07-2023
|
07:03
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كرّم رئيس اتحاد بلديات جزين ورئيس بلدية جزين السابق المحامي سعيد بو عقل، المدير العام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم، في عشاء اقيم على شرفه في مطعم "الشالوف"، في حضور النائب السابق إبراهيم عازار وفاعليات وشخصيات واصدقاء من صيدا وجزين.
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بداية، رحب بوعقل باللواء، ثم استهل ابراهيم بتحية لجزين واهلها وصاحب الدعوة، وقال: "لا اريد ان اتحدث في سياسة ملّها الناس ولهم الحق في ذلك حيث ضاعت حقوقهم، كل الحقوق على مذبح التناحر السياسي ونحرت هذه السياسة البلد كله بأصله وتفاصيله".
أضاف: "من جزين مدينة الفرح والمحبة والصمود والثبات والتواصل، من هنا نطلقها كلمة محبة عبر الدعوة الى مد اليد لحوار ولن يخرجنا الى الضوء غير طريق الحوار، فنحن في آخر اهتمامات العالم طالما عجزنا عن المحافظة على وطن كان اجمل الاوطان ونعجز اليوم عن انتاج رأس الهرم فيه".
وتابع: "لقد ولّى زمن لبنان شاغل الدنيا كما ادعينا طويلا، فلنقلع عن هذا الوهم ولنعد لذواتنا ولضميرنا الوطني والوطني فقط ، فهناك كل الحلول، ولنخرج لبنان من عشائرية المراعي والتقاتل على الماء، لهذا الحد من الاهتراء وصلنا لاننا وضعنا كل شيء قبل الوطن، فلنعد الى اصولنا، الى لبنان التواصل، لبنان الحوار، لبنان جسر التلاقي بين الجميع وإلا فإننا نسير الى حيث مدافن الاوطان".
وختم شاكرا بوعقل "مهندس الجمع وصانع حبال التواصل على دعوته الكريمة التي منحتني فرصة اللقاء بمن احب".
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