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لبنان

تورّط في خطف وتهديد مواطنين.. أمن الدولة توقف مطلوباً في عكار

Lebanon 24
06-07-2023 | 07:10
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أوقفت أمن الدّولة في عكار، السوريّ (ط. ع.) المطلوب بمذكّرات جلب قضائيّة عدة، بسبب تورّطه بعمليّات سرقة وخطف وتهديد مواطنين. 
 
 
وبعد التحقيق معه، تمّ تسليمه إلى الجهات القضائيّة المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه. (الوكالة الوطنية)
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