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لبنان

شقير بحث وسفير كوريا الجنوبية في سبل تنمية التعاون الإقتصادي الثنائي

Lebanon 24
06-07-2023 | 07:25
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 استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، سفير كوريا الجنوبية إيل بارك، في حضور نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد.
 
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وتم البحث خلال اللقاء، في سبل تنمية التعاون الإقتصادي الثنائي في شتى المجالات.
 
ورحب شقير بالسفير بارك مشيدا بعلاقات الصداقة التي تربط لبنان بدولة كوريا الجنوبية، مؤكدا ضرورة تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
 
وأشار شقير الى "وجود الكثير من الفرص الإقتصادية التي يمكن العمل عليها، سيما زيادة تصدير المنتجات اللبنانية التي تتمتع بمواصفات وجودة عالية الى الأسواق الكورية"، لافتا في الوقت نفسه الى "وجود عدد كبير من السلع الكورية في السوق اللبنانية والتي تلاقي رواجا كبيرا لدى اللبنانيين".
 
كما دعا شقير الشركات الكورية الى الاستثمار في لبنان، عارضا الكثير من المجالات المجدية، مشيرا الى "إهتمام الشركات اللبنانية بنقل التكنولوجيا الكورية الجنوبية والاستفادة منها في الكثير من المجالات ومنها الصناعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها".
 
 وأيضاً دعا الشركات الكورية الكبيرة "الراغبة في التوسع في أسواق المنطقة وأفريقيا الى إنشاء مراكز إقليمية لها في لبنان وإقامة شراكات عمل مع الشركات اللبنانية والاستفادة من وجودها في هذه الاسواق".
 
من جهته، شكر السفير بارك شقير على "المحادثات والأفكار التي طرحها والتي يمكن أن تشكل ركيزة لتطوير التعاون الإقتصادي الثنائي"، مؤكدا "رغبة بلاده بتقوية العلاقات الإقتصادية مع لبنان".
 
 
ولفت الى "وجود الكثير من فرص التعاون المشترك بين البلدين والتي يمكن العمل عليها في المستقبل".
 
وشدد على "ضرورة العمل في المرحلة المقبلة على تسويق المنتجات اللبنانية في السوق الكورية لا سيما زيت الزيتون والنبيذ والعسل، خصوصا ان النبيذ بات يلاقي رواجا كبيرا في السوق الكورية".
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