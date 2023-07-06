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لبنان

بيان مهمّ لنواب حاكم مصرف لبنان... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
06-07-2023 | 07:46
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أصدر نواب حاكم مصرف لبنان بياناً شددوا فيه "على ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة  18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت ممكن وإلّا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا للمصلحة العامة".
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تفاصيل البيان في الصورة المرفقة أدناه:
 
نواب حاكم مصرف لبنان: لتعيين حاكم جديد... وإلّا
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