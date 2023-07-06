بيان مهمّ لنواب حاكم مصرف لبنان... هذا ما جاء فيه

أصدر نواب حاكم مصرف لبنان بياناً شددوا فيه "على ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت ممكن وإلّا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا للمصلحة العامة".

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تفاصيل البيان في الصورة المرفقة أدناه: