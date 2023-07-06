مخزومي بحث في المستجدات مع السفير السعودي

زار النائب فؤاد مخزومي، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، في دارته في اليرزة .



وقال عبر حسابه على "تويتر": "اللقاء مع السفير السعودي وليد البخاري كان لتهنئته بعيد الأضحى المبارك بعد عودته من المملكة العربية السعودية. بحثنا آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية سياسيًا واقتصاديًا ووضعت سعادته في أجواء زيارة وفد نواب المعارضة إلى برلين التي تناولت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وملف الانتخابات الرئاسية، وقد جدد سعادته التأكيد بأن المملكة لن تتوقف عن مساعدة لبنان وشعبه".

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