بري عرض مع السفير الإيراني وبو صعب الاوضاع العامة

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقة الثنائية بين البلدين.واستقبل الرئيس بري، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعرضا للمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية .ومن زوار بري أيضاً توفيق سلطان .