الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة نعت الأباتي باسيل الهاشم

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صدر عن امانة السرّ العامّة للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة البيان الآتي: "رقد على رجاء القيامة والحياة الأبديّة قدس الأباتي باسيل الهاشم، الرئيس العام الأسبق للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة (1986 – 1992).يترأس صاحبُ الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكليّ الطوبى صلاة الجناز، نهار السبت 8 تموز 2023، عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، في دير مار انطونيوس – غزير، مقرّ الرئاسة العامة للرهبانية اللبنانية المارونية.ثم ينقل الجثمان من غزير الى رشميا، حيث يوارى في الثرى في مدافن دير مار يوحنا المعمدان – رشميا.تقبل التعازي يوم السبت 8 تموز في دير مار يوحنا المعمدان – رشميا، من الساعة الثالثة بعد الظهر الى الساعة السابعة مساء،ويومَي الأحد 9 تموز والإثنين 10 تموز في دير مار انطونيوس – غزير، من الساعة الثالثة بعد الظهر الى الساعة السابعة مساء.رحمه الله وأنعم على الرهبانيّة برهبانٍ قديسين".