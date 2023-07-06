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لبنان

العلامة الخطيب بحث مع قائد الجيش في التطورات

Lebanon 24
06-07-2023 | 08:44
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 استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس، قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي هنأه بعيد الأضحى المبارك، وكانت مناسبة تم في خلالها التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
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واستقبل العلامة الخطيب وفد المجلس النسائي اللبناني، وتم البحث في الأوضاع الاجتماعية والتربوية والاقتصادية التي تهدد الاسرة وسبل تحصين المجتمع والمحافظة على الأسرة.
 
واستقبل الخطيب رئيس مجلس إدارة مستشفى الزهراء البروفسور يوسف فارس مع  وفد هنأه بعيد الأضحى وأطلعه على أوضاع المستشفى وسير العمل فيها.
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