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لبنان

نائب حاكم مصرف لبنان يُلوّح بالإستقالة... ماذا قال؟

Lebanon 24
06-07-2023 | 08:55
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قال نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين لوكالة "رويترز"، إنّه قد يستقيل "إذا لم يتم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان".
 
 
 
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