27
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نائب حاكم مصرف لبنان يُلوّح بالإستقالة... ماذا قال؟
Lebanon 24
06-07-2023
|
08:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين لوكالة "رويترز"، إنّه قد يستقيل "إذا لم يتم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون: إن لم يكن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يريد استلام المهام بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، يجب تعيين حارس قضائي للمصرف المركزي
Lebanon 24
عون: إن لم يكن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يريد استلام المهام بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، يجب تعيين حارس قضائي للمصرف المركزي
06/07/2023 17:39:17
06/07/2023 17:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: من الضروري الإتفاق بهدف تأمين الإستمرارية الصحيحة لمصرف لبنان وبدأنا التواصل مع نائب الحاكم الأول وسيم منصوري الذي يُهيئ نفسه لتولي صلاحيات مركز الحاكم
Lebanon 24
ميقاتي: من الضروري الإتفاق بهدف تأمين الإستمرارية الصحيحة لمصرف لبنان وبدأنا التواصل مع نائب الحاكم الأول وسيم منصوري الذي يُهيئ نفسه لتولي صلاحيات مركز الحاكم
06/07/2023 17:39:17
06/07/2023 17:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديثٍ عبر "النهار": من الطبيعي مع خلوّ مركز حاكمية مصرف لبنان إنتقال صلاحيات الحاكم إلى نائبه الأول بحسب قانون النقد والتسليف ونولي أهمية لإستمرارية عمل مصرف لبنان والحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديثٍ عبر "النهار": من الطبيعي مع خلوّ مركز حاكمية مصرف لبنان إنتقال صلاحيات الحاكم إلى نائبه الأول بحسب قانون النقد والتسليف ونولي أهمية لإستمرارية عمل مصرف لبنان والحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي
06/07/2023 17:39:17
06/07/2023 17:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي في ملف حاكمية مصرف لبنان: أسهل شيء ان نقول اليوم لنقيل الحاكم ولكن من منطلق احترام المؤسسات واراء السادة الوزراء الحاضرين وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف فانني ساطرح الموضوع للنقاش الان مجددا لاتخاذ القرار المناسب
Lebanon 24
ميقاتي في ملف حاكمية مصرف لبنان: أسهل شيء ان نقول اليوم لنقيل الحاكم ولكن من منطلق احترام المؤسسات واراء السادة الوزراء الحاضرين وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف فانني ساطرح الموضوع للنقاش الان مجددا لاتخاذ القرار المناسب
06/07/2023 17:39:17
06/07/2023 17:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان
نائب
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كلب ينهش صاحبه حتى الموت.. هذا ما حصل في الدكوانة (صور)
Lebanon 24
كلب ينهش صاحبه حتى الموت.. هذا ما حصل في الدكوانة (صور)
11:58 | 2023-07-05
05/07/2023 11:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيلان في برج البراجنة والتوتر يسود في المنطقة.. وفيديو متداول للقاتل المشتبه به (صور)
Lebanon 24
قتيلان في برج البراجنة والتوتر يسود في المنطقة.. وفيديو متداول للقاتل المشتبه به (صور)
12:28 | 2023-07-05
05/07/2023 12:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرش بفتاتين قاصرتين.. رمى الاولى في هذه المنطقة واغتصب الثانية
Lebanon 24
تحرش بفتاتين قاصرتين.. رمى الاولى في هذه المنطقة واغتصب الثانية
14:56 | 2023-07-05
05/07/2023 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدٌ عربيّ 15 بالمئة من سكانه مليونيرات.. إليكم الترتيب العالمي
Lebanon 24
بلدٌ عربيّ 15 بالمئة من سكانه مليونيرات.. إليكم الترتيب العالمي
16:00 | 2023-07-05
05/07/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة القرنة السوداء: مصدر طبي عسكري يحسم
Lebanon 24
حادثة القرنة السوداء: مصدر طبي عسكري يحسم
01:30 | 2023-07-06
06/07/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:34 | 2023-07-06
ميقاتي يجتمع مع فرونتسكا ووفد من قيادة "اليونيفيل" في السرايا
05:00 | 2023-07-06
باسيل يبحث عن بدائل جدّية.. قيادة المعارضة في مواجهة الحزب
04:00 | 2023-07-06
مصنع جديد للأدوية في لبنان في قائمة أهم المصانع عالميًّا: مئات فرص العمل
10:38 | 2023-07-06
اللواء عثمان استقبل السفيرة الاميركية في لبنان
10:24 | 2023-07-06
بيان من هيئة إدارة السير للمواطنين... هذه تفاصيله
10:19 | 2023-07-06
وهابّ زار الشيخ قاسم.. وهذا ما بحثه معه
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
06/07/2023 17:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
06/07/2023 17:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
06/07/2023 17:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact