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لبنان

صورة لأربع فتيات قاصرات أثارت الهلع... وهذا ما أوضحته قوى الأمن

Lebanon 24
06-07-2023 | 09:02
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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تتداول وسائل التواصل الاجتماعي صورة لأربع فتيات قاصرات، تم التعميم عن فقدانهن، مما أدى الى حالة من الهلع لدى المواطنين حول وجود عصابات منظّمة في لبنان تعمل على خطف الفتيات.
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تؤكّد المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه لا وجود لأي سبب أمني أو جرمي وراء هذه حالات، انما تبيّن انها نتيجة لأسباب شخصية أو عائلية أو صحية.

لذلك، تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالجميع عدم إثارة القلق لدى المواطنين، واستقاء المعلومات الصحيحة من شعبة العلاقات العامة.
 
 
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