شراكة بين "سبينيس" والاتحاد اللبناني لكرة السلة لدعم الفريق على مدى عام

أعلنت "سبينيس" عن إطلاق "شراكة مع الاتحاد اللبناني لكرة السلة لدعم المنتخب اللبناني في بطولة كأس العالم، إضافة إلى مباريات أخرى وبطولات ستستتبع لاحقاً على مدى عام كامل، لتكون بالتالي الداعم الرسمي الرئيسي الذي يعيد لكرة السلة اللبنانية أمجادها من خلال الأبطال المشاركين والرافعين لاسم لبنان".

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وأشارت الى أنها "لهذه الغاية ستقيم أيضا حدثا عاما، يحدد تاريخه في وقت لاحق خلال الشهر الجاري، للاحتفال بهذه الشراكة على صعيد وطني".

وقالت إنها ستتيح لعشاق كرة السلة بموجب هذه الشراكة، عيش الحدث على أرض لبنان، وتشجيع منتخبهم من خلال شرائهم للقمصان الرياضية الخاصة بلاعبيهم المفضلين والمتوفرة في كافة فروعها إضافة إلى منتجات أخرى صمّمت خصيصاً لهذه المناسبة عليها صور الفريق لدعمه.





من جهته، شكر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي لسبينيس هذه الرعاية، وقال: "لبنان بأمس الحاجة اليوم لتضامننا كمجتمع وشركاء في كافة القطاعات لمساعدته على تحقيق أهدافه المرجوة من خلال مشاركة منتخبه الوطني في بطولة كأس العالم".

اضاف: "نحيي عزيمة أبطالنا الذين أثبتوا مدى حبّهم للبنان ولكرة السلة وتحدّوا كافة الظروف الصعبة للوصول إلى العالمية، إنه إنجاز بكلّ ما للكلمة من معنى. سيزيد دعمكم فريقنا إصراراً ويعزّر مشاعر الانتماء وروح التضامن في صفوفه، لنعيد معاً الفرحة إلى قلوب اللبنانيين."



