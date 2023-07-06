ميقاتي يجتمع مع فرونتسكا ووفد من قيادة "اليونيفيل" في السرايا

يجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء في السرايا، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، ووفد من قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بقيادة القائد العام الجنرال ارولدو لازارو.

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