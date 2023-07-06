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لبنان
ميقاتي يجتمع مع فرونتسكا ووفد من قيادة "اليونيفيل" في السرايا
Lebanon 24
06-07-2023
|
09:34
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يجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء في السرايا، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، ووفد من قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بقيادة القائد العام الجنرال ارولدو لازارو.
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