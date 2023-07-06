الجميل استقبل السفير الياباني: لانهاء الشغور الرئاسي

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، السفير الياباني في لبنان ماغوشي ماسايوكي في زيارة تعارف، جرى في خلالها بحث آخر المستجدات والعلاقات بين البلدين، وفق بيان مكتب الجميل.



Advertisement حضر اللقاء النائبان الدكتور سليم الصايغ والياس حنكش، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال أبو عبد الله ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله. حضر اللقاء النائبان الدكتور سليم الصايغ والياس حنكش، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال أبو عبد الله ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله.

وتم التشديد خلال اللقاء، على ضرورة انهاء الشغور الرئاسي وتشكيل حكومة تعمل على تطبيق الإصلاحات ما يسمح للدول الغربية بمساعدة لبنان على الخروج من ازماته.



وقدم السفير الياباني لرئيس الكتائب لوحة تذكارية تمثل أحد معالم اليابان الطبيعية.