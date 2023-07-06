بشأن الإمتحانات الرسميّة... إعلان مهمّ من وزارة التربيّة لهؤلاء

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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أنه يمكن للمرشحين للامتحانات الرسمية الذين تمنعت ثانوياتهم الخاصة عن تسليمهم وثائق الترشيح لأي سبب كان، أن يحضروا إلى دائرة الامتحانات في الوزارة ليتسلموا البطاقة البديلة، أو تقديم طلب لدى أي منطقة تربوية حتى في عطلة نهاية الأسبوع، للحصول على بدل عن ضائع، وأن يتقدموا من الامتحانات الرسمية بصورة طبيعية.