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لبنان

وهابّ زار الشيخ قاسم.. وهذا ما بحثه معه

Lebanon 24
06-07-2023 | 10:19
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 زار رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب يرافقه وفد من المكتب السياسي ضم الدكتور هشام الأعور وعصمت العريضي، نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، بحضور نائب رئيس المجلس السياسي في"حزب الله" محمود القماطي وعضو المكتب السياسي الدكتور علي ضاهر.
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وتم البحث خلال اللقاء، في الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية. 

وبعد اللقاء، قال وهاب: "ناقشنا مع صاحب السماحة عدة قضايا ملحة اليوم، أهمها استمرار عمل مرافق الدولة خلال هذه المرحلة الانتقالية ولا أحد يعرف كم ستطول، ولكن من الضروري استمرار مرافق الدولة في العمل".
اضاف: "كما بحثنا في موضوع الحوار اللبناني اللبناني، خاصة وأن حزب الله منفتح على هذا الحوار مع كل الكتل دون استثناء، إن كان الحوار ثنائياً أو ثلاثياً، لا القوات اللبنانية ولا غيرها ولكن ضمن إطار حوار عام، وليس حواراً ثنائياً بهذا الموضوع ولكن الحزب منفتح على هذه الحوارات دون شروط. ونتوقع أن يبدأ الحوار في مكان ما لأنه الحل الوحيد وبدون هذا الأمر لن نتمكن من الوصول الى مخرج في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية".
 
وناقش وهاب وقاسم ما يجري في الجنوب وفي فلسطين، وقال وهاب: "نحن نعتبر أن الصراع في فلسطين له نتيجة حتمية لن تكون في صالح هذا الكيان، فلسطين ستبقى لأهلها الذين سيحررونها، لذلك نحن مقتنعون بأن المقاومة داخل فلسطين هي الخلاص لفلسطين. أما بالنسبة للجنوب فوجود المقاومة والمقاومين على الحدود الجنوبية هو حق لهم والمقاومون جاهزون باستمرار للدفاع عن لبنان، وهذا أمر لا يمكن اللعب به أو التراجع عنه. وحتماً نحن نعتبر بأن جاهزية المقاومة كانت وستبقى جاهزية كاملة".
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