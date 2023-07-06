ماذا قال السفير السعوديّ في أوّل منشور له على "ثريدز"؟

كتب السّفير السعوديّ لدى لبنان وليد بخاري عبر موقع "ثريدز":



"قِراءةٌ في دلالة الخطيئة السياسِيَّة من منظورِ المُفكِّرِ باروخ إسبينوزا تُؤكّد بأنّ الخطيئة الكبرى هي خطيئة الإمعان في تكرار الخيَارَاتِ الخَاطِئة التي تُؤجل مواجهة الحقيقة ونتائجها ولا تلغيها".

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