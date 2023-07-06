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لبنان

ماذا قال السفير السعوديّ في أوّل منشور له على "ثريدز"؟

Lebanon 24
06-07-2023 | 10:52
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كتب السّفير السعوديّ لدى لبنان وليد بخاري عبر موقع "ثريدز":

"قِراءةٌ في دلالة الخطيئة السياسِيَّة من منظورِ المُفكِّرِ باروخ إسبينوزا تُؤكّد بأنّ الخطيئة الكبرى هي خطيئة الإمعان في تكرار الخيَارَاتِ الخَاطِئة التي تُؤجل مواجهة الحقيقة ونتائجها ولا تلغيها".
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