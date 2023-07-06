مسرح "دوار الشمس" يحترق.. فنانة تكشفُ ما حصل داخله ومصير العروض فيه (صور+فيديو)

تعرّض مسرح دوار الشمس في منطقة الطيونة - بيروت لحريق، صباح اليوم الخميس، واقتصرت أضراره على الماديّات.

وأشارت معلومات صحفية إلى أن مجموعة من المسرحيين الشبان صودف وجودهم في المكان لحظة اندلاع الحريق، فبادروا فوراً للإتصال بإدارته التي بدورها هاتفت الدفاع المدني الذي حضر فوراً وسيطر على الحريق.

وحالياً، تتواصل التحقيقات بالأسباب الناجمة عن الحريق الذي طال قاعة الإستقبال الأساسية والتي تتضمنُ شباك التذاكر والكافيتيريا والكتب.

وعبر حسابها على "فيسبوك"، شكرت الفنانة اللبنانية برناديت حديب، مديرة مسرح "دوار الشمس"، كل من اتصل بها وحضر إلى المسرح وعرض المساعدة في إعادة تأهليه، مؤكدة أن الأضرار المادية كبيرة جداً ولكن لا إصابات بالأرواح.

وأشارت حديب إلى أنَّ المسرح بات غير قادرٍفي الوقت الرّاهن على استقبال أي عرض ريثما يُعاد تأهيله بعد الحريق، مشيرة إلى أنّ المسرح العريق بحاجة إلى مساعدة من الجميع.