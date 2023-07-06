ابتداء من الغد.. تدابير سير في ضهور الشوير

Advertisement

صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة مـا يلـي:بتواريخ 7-8-9-14-15-16-21-22/7/2023، ستقام مهرجانات ضهور الشوير السنوية، وذلك في شارع ضهور الشوير الرئيسي، مما سيؤدي الى قطع الطرقات المؤدية الى مكان الاحتفال، وتحويل السير الى الطرقات الفرعية.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.